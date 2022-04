Inmigrantes indocumentados recuerdan que pagan impuestos y no son ciudadanos

Recodaron además el esfuerzo que realizaron durante la crisis sanitaria de la covid-19 y lamentaron que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, les dejó fuera del presupuesto estatal al no incluir los 3.000 millones de dólares que reclamaron para el Fondo de Trabajadores Excluidos ya que aún muchos indocumentados continúan sin trabajo.

“Estamos exigiendo no más trabajo gratis, no más impuestos sin representación, y un camino a la ciudadanía ahora. Hay más de once millones de indocumentados en nuestro país”, indicó enfática la mexicana, que mostró una copia de sus impuestos, al igual que otros inmigrantes.

Dolores Juárez y Leocadia Flores pidieron que el Gobierno “reconozca el valor” de su trabajo “y de una vez por todas” apruebe la reforma migratoria porque la merecen. “Hemos arriesgado nuestras vidas, la seguridad y estabilidad de nuestras familias y nos hemos enfrentado a barreras para acceder a seguro médico y programas de alivio económico”, agregó Dolores.

Otros que dejaron escuchar su voz fue el de “Patriotic Millionaires” como se han denominado un grupo de estadounidenses ricos “comprometidos con mejorar la situación de todos los estadounidenses, incluidos ellos mismos, mediante la construcción de una nación más próspera, estable e inclusiva” y que abogan, como hicieron hoy, por que los millonarios, multimillonarios y corporaciones paguen más impuestos.

El grupo ha llevado un camión con un mensaje publicitario que pide impuestos más altos para los ricos a diversos puntos de la ciudad, entre ellos Wall Street y el apartamento de Jeff Bezos, fundador de Amazon.