“No sabemos si este caso está vinculado con pandillas, no es algo que hemos descartado aún, es algo que estamos mirando para ver si existe la posibilidad”, informó Carlos Cortez, portavoz de la Policía de Montgomery .

Familia niega que sea marero. “Me mataron a mi hijo, me lo arrebataron”, lamentó su madre sin poder ocultar sus lágrimas ante las cámaras de Univision. “Exijo justicia, mi hijo, quiero justicia para mi hijo”.

William Anderson salió la mañana previa a trabajar. “Él no era marero, él trabajaba, él era bueno”, expresó. “Venimos a este país a buscar un mejor futuro no a que me lo mataran”, apuntó.

Buscan repatriarlo. Los familiares de Willian organizan una colecta de dinero para poder pagar la repatriación de sus restos a Honduras mediante cajas que han colocado en tiendas de la localidad.

Un primo de la víctima dijo conocer a las otras dos personas que resultaron heridas en el tiroteo de Silver Spring. También dio pistas de los asesinos de su familiar.

“Fueron dos (personas) que llegaron corriendo, disparando sin mediar palabras, me lo arrebataron, no tengo más palabras”, expresó. “Comíamos hasta el mismo plato, es doloroso”, detalló.