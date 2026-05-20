Los hospitales del epicentro del ébola en RDC están "repletos" de casos sospechosos

Los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y epicentro de la epidemia de ébola declarada el pasado viernes, se encuentran "repletos" de casos sospechosos de esta enfermedad, informó este miércoles la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). "Estamos repletos de casos sospechosos, no tenemos espacio" es el mensaje que los centros de salud trasladan a la organización sanitaria cuando preguntan por espacio para enviar a posibles enfermos, explicó en un vídeo comunicado la responsable de emergencias de MSF, Trish Newport.

Según Newport, el fin de semana pasado hubo casos sospechosos que llegaron a la clínica Salama de Bunia, capital de Ituri, donde MSF tiene un centro quirúrgico que no cuenta con un área de aislamiento. El equipo los derivó al hospital de Bunia, pero éste "los devolvió diciendo: 'nuestra zona de aislamiento está llena de casos sospechosos, no tenemos espacio para ellos'", relató Newport, quien cree que ese ejemplo sirve para "hacerse una idea de lo caótico que es todo ahora mismo". Este brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Newport indicó que se trata de "tan sólo la tercera vez en la historia" que se produce un brote de esta cepa, para la que la capacidad de hacer pruebas también es "muy limitada". Hasta ahora, el número de casos confirmados en laboratorio se limitan a 51 por el carácter remoto de la región en la que ocurre el brote, donde la plataforma de laboratorio existente permite detectar la variante habitual del Zaire, pero no la de Bundibugyo, según la OMS.



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