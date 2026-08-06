Hondureño demanda a autoridades de Houston tras ser deportado "ilegalmente"

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con la demanda, López fue detenido luego de un control vehicular y posteriormente permaneció bajo custodia mientras se esperaba la intervención de agentes migratorios.

La ciudad de Houston, Texas , enfrenta una demanda presentada por Erick López, un hondureño de 29 años que denunció haber sido retenido por autoridades locales durante casi dos horas tras una parada de tráfico para esperar la llegada de agentes del Servici o de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los abogados del hondureño argumentan que la retención fue inconstitucional, debido a que los agentes de ICE únicamente contaban con una orden administrativa de inmigración y no con una orden penal emitida por un juez.

El recurso legal señala que las autoridades locales no tenían facultades para mantenerlo detenido únicamente con base en una solicitud migratoria administrativa.

Tras el incidente, Erick López fue entregado a las autoridades migratorias y posteriormente deportado a Honduras, según la información difundida sobre el caso.

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Ahora, sus representantes legales buscan que la demanda avance y pueda convertirse en una acción colectiva que incluya a otras personas que, según alegan, fueron retenidas bajo circunstancias similares.

La demanda fue presentada contra la ciudad de Houston y plantea cuestionamientos sobre la cooperación entre autoridades locales y agentes federales de inmigración.

Hasta el momento, las autoridades de Houston no han informado públicamente una resolución sobre la demanda ni han emitido una respuesta detallada a los señalamientos.

El proceso judicial continuará mientras los abogados de López buscan que un tribunal determine si se vulneraron sus derechos durante la detención que terminó con su deportación a Honduras.