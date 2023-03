Hondureño amputado de una pierna integra caravana que partió hoy del sur de México

A esta caravana se unió Jaime Israel Curri, de 40 años, originario de Honduras, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda en 2009, luego de subirse al tren en Ixtepec, Oaxaca.

Este migrante narró que en aquel incidente llevaba cuatro días sin dormir y el cansancio provocó que se cayera en una zona montañosa cercana a Tierra Blanca, Veracruz.

“Quedé debajo de las vías y la bestia pasó encima de mí. El tren no me había hecho nada, sino que fue el último vagón el que me quebró la pierna, lo que hice fue salir del monte de donde caí y me hice un torniquete, para seguir caminando”, compartió.