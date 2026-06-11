Honduras registra caída en la detención de migrantes en USA y México

San Salvador, El Salvador

Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México registraron en el primer cuatrimestre del 2026 una caída del 67 % en la detención de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, respecto a los primeros cuatro meses de 2025. De acuerdo con los registros oficiales, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y recabados este miércoles por EFE, se detuvieron a 11.843 personas, una cifra significativamente inferior a las 36.142 del 2025. Las aprehensiones en EE.UU. entre enero y abril del año en curso suman 5.419 y en México 6.424, con una bajada del 66 % y 68 %, respectivamente. En este mismo lapso de 2025, las fuerzas migratorias estadounidenses detuvieron a 15.930 centroamericanos y las mexicanas a 20.212.

En el caso de El Salvador, las detenciones de sus ciudadanos en Estados Unidos bajaron un 71,8 % y en territorio mexicano un 93,8%; para el caso de los guatemaltecos, registraron un descenso del 62 % y 33 %, respectivamente. El porcentaje de hondureños aprehendidos en Estados Unidos igualmente disminuyó un 68,8 % y en México un 63,8 %. Las cifras puntuales de detenciones en ambos países en el primer cuatrimestre de 2026 son de 1.163 salvadoreños, 6.199 guatemaltecos y 4.481 hondureños. Los datos recabados por la OIM provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.