Hispana será deportada por robar prenda de 100 dólares en Florida

Florida, Estados Unidos

Una mujer hispana, identificada como Ingrid Rosero Muñoz, de 27 años, fue arrestada en el estado de Florida, Estados Unidos, tras ser señalada por presuntamente sustraer un artículo de un establecimiento comercial con un valor inferior a los 100 dólares.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió en un negocio local, donde la mujer habría sido captada presuntamente tomando un producto sin realizar el pago correspondiente.

Tras el incidente, fue detenida por agentes de seguridad y trasladada bajo custodia para el proceso de investigación.

Las autoridades explicaron que, aunque el valor del artículo es menor a los 100 dólares y se clasifica como un delito menor bajo la legislación estatal, este tipo de casos puede derivar en un arresto y en la apertura de un proceso judicial.

En Estados Unidos, los llamados “petty theft” pueden tener consecuencias legales dependiendo de los antecedentes y las circunstancias del hecho.

Tras su detención, Ingrid Rosero Muñoz, de nacionalidad colombiana, permanece bajo custodia mientras se revisa su situación legal en el país. En paralelo, las autoridades analizan su estatus migratorio, ya que en casos donde se detectan posibles irregularidades migratorias, el expediente puede ser remitido a instancias federales.

En ese escenario, el caso podría pasar a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que tendría la facultad de evaluar un eventual proceso de deportación, dependiendo de la determinación legal correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre si la mujer cuenta con antecedentes previos ni sobre el avance del proceso judicial.

El caso ha generado atención debido a cómo infracciones consideradas menores pueden escalar a consecuencias migratorias en el sistema legal estadounidense, especialmente cuando involucran a personas extranjeras bajo revisión de su estatus.