Hija de Raúl Castro sobre acusación de EEUU: "A él nadie lo va a secuestrar"

La Habana, Cuba.

Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró este viernes que a su padre "nadie lo va a secuestrar" tras su acusación en EE.UU. y su designación como "fugitivo" de la Justicia.

"(Estamos) Preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie", aseguró Mariela Castro en declaraciones a los medios al término de un acto de repulsa por la imputación del expresidente, una de las figuras políticas con más poder en la isla.