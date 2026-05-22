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Hija de Raúl Castro sobre acusación de EEUU: "A él nadie lo va a secuestrar"

La hija de uno de los históricos de la Revolución Cubana comparó la acusación de Estados Unidos contra su padre con la de Nicolás Maduro

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 09:02 -
  • Agencia EFE
Hija de Raúl Castro sobre acusación de EEUU: A él nadie lo va a secuestrar

Fotografía de archivo del expresidente de Cuba Raúl Castro.

 Fotografía: EFE
La Habana, Cuba.

Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró este viernes que a su padre "nadie lo va a secuestrar" tras su acusación en EE.UU. y su designación como "fugitivo" de la Justicia.

"(Estamos) Preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie", aseguró Mariela Castro en declaraciones a los medios al término de un acto de repulsa por la imputación del expresidente, una de las figuras políticas con más poder en la isla.

Dos hondureños en la lista: expresidentes latinoamericanos acusados en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente este miércoles a Castro por el controvertido derribo de dos avionetas de una organización opositora y la muerte de sus cuatro tripulantes por fuego cubano en 1996.

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Agencia EFE
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