Hamás dice que no renunciará a las armas si sigue la ocupación israelí

Jerusalén, Israel.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, afirmó este lunes que el pueblo palestino "no renunciará a las armas mientras persista la ocupación" israelí y reafirmó su "derecho inherente" a responder a los "crímenes" de Israel, al que acusó de haber violado el alto el fuego en Gaza. En un vídeo distribuido en sus canales, el nuevo portavoz de las Brigadas confirma la muerte de varios de los comandantes del grupo a manos de las fuerzas israelíes, entre ellos su antiguo portavoz, Hudaifa Al Jalut (Abu Obaida), cuya muerte ya confirmó Israel en agosto en un ataque del Ejército y los servicios de inteligencia en la ciudad de Gaza.

Su mensaje coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos para reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump, y hablar de la fase dos del acuerdo de tregua, que comportaría el desarme de Hamás, mientras Israel mantiene el control de más de la mitad de la Franja palestina. En su discurso, el portavoz insta a los implicados en el alto el fuego a trabajar para privar a Israel de sus armas letales, que usa para "exterminar" a los palestinos y contra países de la región, "en lugar de preocuparse por las armas ligeras de los palestinos", en referencia a las negociaciones para un posible desarme de Hamás, en las que presuntamente el grupo islamista reivindica quedarse con este tipo de armamento. "Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras persista la ocupación. No se rendirá, ni siquiera si tiene que luchar con uñas y dientes", afirma en el vídeo.