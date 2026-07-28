Hallan los restos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja en Francia

Orange, Francia

Las autoridades francesas investigan el descubrimiento de los restos de cinco cuerpos de bebés recién nacidos dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Orange, en la región de Provenza al sureste de Francia.

El caso salió a la luz después de que una mujer de 32 años diera a luz en su casa durante el pasado fin de semana. De acuerdo con la información difundida por medios franceses, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud y la madre aseguró que desconocía que estaba embarazada hasta el momento del parto.

Su esposo la llevó al hospital después del parto. Durante la ausencia de su esposa, el hombre revisó varias cajas de cartón que ella mantenía guardadas y que anteriormente habían sido motivo de desacuerdo entre ambos.