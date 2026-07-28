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Hallan los restos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja en Francia

Las autoridades de Francia abrieron una investigación tras los restos encontrados dentro de una vivienda en la ciudad de Orange, en el sureste de Francia

Hallan los restos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja en Francia

Agentes de la policía francesa, en una imagen de archivo.

 Foto: EFE
Orange, Francia

Las autoridades francesas investigan el descubrimiento de los restos de cinco cuerpos de bebés recién nacidos dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Orange, en la región de Provenza al sureste de Francia.

El caso salió a la luz después de que una mujer de 32 años diera a luz en su casa durante el pasado fin de semana. De acuerdo con la información difundida por medios franceses, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud y la madre aseguró que desconocía que estaba embarazada hasta el momento del parto.

Su esposo la llevó al hospital después del parto. Durante la ausencia de su esposa, el hombre revisó varias cajas de cartón que ella mantenía guardadas y que anteriormente habían sido motivo de desacuerdo entre ambos.

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Al abrir una de ellas, encontró los restos de un bebé en avanzado estado de descomposición. De inmediato llevó el cuerpo al hospital, donde el personal sanitario notificó el hallazgo a las autoridades, dando inicio a la investigación.

Tras recibir el aviso, los agentes llevaron a cabo un registro en la vivienda de la pareja durante la noche del lunes. En el operativo localizaron los restos de otros cuatro bebés recién nacidos, de acuerdo con la información difundida por medios franceses.

Las autoridades indicaron que los restos se encontraban almacenados en bolsas de plástico, las cuales habían sido colocadas dentro de varias cajas de cartón.

Los investigadores señalaron que la familia esta integrada por la pareja y sus dos hijos, de 8 y 12 años, y que, según personas de su entorno, la familia tenia una vida tranquila.

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Mientras tanto, la mujer continúa ingresada en un centro médico y, hasta el momento, no ha sido puesta bajo custodia policial. No obstante, las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las posibles responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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