Hallan avión estrellado al norte de Puerto Rico en 1952 y donde murieron 52 personas

San Juan, Puerto Rico.

Los restos de un avión de la extinta aerolínea Pan Am, que se estrelló el 11 de abril de 1952 en aguas al norte de Puerto Rico y que cobró la vida de 52 personas, fueron encontrados por un equipo de búsqueda de aviación que colaboraba con el canal televisivo Discovery Channel. Según publicó el medio estadounidense en un comunicado este martes, los remanentes de la aeronave Douglas DC-4, conocida como 'Clipper Endeavor', fueron encontrados el pasado 2 de junio.

El avión de Pan Am despegó de San Juan, Puerto Rico, el 11 de abril de 1952, con destino a Nueva York. A bordo viajaban 64 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, pero poco después del despegue, los pilotos perdieron ambos motores del lado derecho y el avión cayó al océano minutos más tarde. Aunque el avión contaba con balsas salvavidas y dispositivos personales de flotación, muchos pasajeros permanecieron en sus asientos, y 52 personas se hundieron con el avión y murieron, según la Fundación Histórica de Pan Am; Tan solo 17 personas sobrevivieron. Aunque se conocía la ubicación general del accidente, no se sabía el lugar exacto donde yacían los restos en el fondo del océano. Pero, en junio pasado, la Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con el programa 'Expedition Unknown', de Discovery Channel, y la empresa Deep Sea Vision, utilizó un dron submarino para localizar los restos del avión en el fondo del océano, a unos 610 metros por debajo de la superficie.