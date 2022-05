Guatemala en alerta por aumento de lluvias por huracán Ágatha

El servicio meteorológico de Guatemala alertó este lunes a la población sobre un posible incremento de lluvias, sobre todo en el norte y oeste del país, a causa de los efectos indirectos del huracán Agatha, que avanza directo hacia el estado mexicano de Oaxaca.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala aclaró, sin embargo, que el fenómeno natural no representa un peligro directo para el país centroamericano, pero propiciará lluvias con actividad eléctrica.

De acuerdo con un comunicado de la entidad estatal, el norte, el sur y el oeste del territorio guatemalteco serán los que más sufran los efectos indirectos de Ágatha.