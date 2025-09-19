El narco "Fito" regresa rejuvenecido al tribunal en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

El narcotraficante y líder criminal ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", regresó este viernes al tribunal federal de Brooklyn donde está imputado por narcotráfico y contrabando de armas de fuego con un aspecto totalmente rejuvenecido, y sus abogados mostraron sintonía con la Fiscalía. La de hoy fue la primera audiencia de "Fito" con el juez asignado Frederic Block, de la corte para el Distrito Este de Nueva York y quien también sigue otros casos como el del capo mexicano Rafael Caro Quintero, y lució mucho más delgado, sin rastro de su frondosa barba y pelo moreno corto.

Ese radical cambio de apariencia en el conocido líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más grandes que opera en Ecuador, fue lo más destacado de una vista procedimental en la que defensa y Fiscalía ampliaron su plazo para seguir compartiendo información. "Nuestro equipo guarda buena relación con la Fiscalía y soy optimista, creo que en los próximos 90 días podemos tener avances", afirmó el abogado Alexei Schacht con su defendido -que hace dos meses se declaró no culpable- vistiendo uniforme de presidiario color caqui al lado y siguiendo la audiencia con atención. El juez Bloc, con el beneplácito de las partes, fijó la próxima audiencia para el 22 de enero a las 11:30.

En Estados Unidos, donde se le habían impuesto ya sanciones al propio Villamar como a Los Choneros, "Fito" está acusado desde febrero de siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína con vínculos con el Cartel de Sinaloa, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego.

