Fallece el periodista Alberto Padilla, ex presentador de CNN en Español

San José, Costa Rica

El periodista mexicano Alberto Padilla, reconocido por su trayectoria como presentador en CNN en Español, falleció este viernes a los 60 años en San José, Costa Rica.

De acuerdo con información de CRC 89.1 Radio, Padilla murió en el hospital Cima, donde fue ingresado tras sufrir un desvanecimiento durante una actividad social.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, el 9 de enero de 1965, se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.

En el país centroamericano condujo durante los últimos años el espacio radial “A las 5 con Alberto Padilla”, transmitido por CRC 89.1 Radio, dedicado al análisis económico, político y social.

Padilla residía en Costa Rica desde hace cinco años, donde consolidó la última etapa de su carrera profesional.