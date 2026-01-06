Trump congela ayudas sociales a cinco estados demócratas ante supuesto fraude en Minnesota

Washington, Estados Unidos

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump se prepara para congelar ayudas federales valoradas en 10,000 millones de dólares destinadas a programas de servicios sociales en cinco estados demócratas, en medio de la polémica por los supuestos casos de fraudes millonarios en guarderías del estado de Minnesota.

La congelación de los fondos para los estados de Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, que ya fue confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se aplicará a partidas de Asistencia Temporal a Familias necesitadas (7,000 millones de dólares), al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (2.400 millones) y a otras subvenciones de servicios sociales (unos 870 millones de dólares).