  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump congela ayudas sociales a cinco estados demócratas ante supuesto fraude en Minnesota

La congelación de los fondos son por los supuestos casos de fraudes millonarios en guarderías del estado de Minnesota.

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 16:27 -
  • Agencia EFE
Trump congela ayudas sociales a cinco estados demócratas ante supuesto fraude en Minnesota

La decisión del Gobierno Trump se enmarca en el escándalo por los supuestos casos de fraude millonarios relacionados con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales.

 PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / EFE
Washington, Estados Unidos

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump se prepara para congelar ayudas federales valoradas en 10,000 millones de dólares destinadas a programas de servicios sociales en cinco estados demócratas, en medio de la polémica por los supuestos casos de fraudes millonarios en guarderías del estado de Minnesota.

La congelación de los fondos para los estados de Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, que ya fue confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se aplicará a partidas de Asistencia Temporal a Familias necesitadas (7,000 millones de dólares), al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (2.400 millones) y a otras subvenciones de servicios sociales (unos 870 millones de dólares).

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de captura de Maduro: "Prepárense"

La decisión del Gobierno Trump se enmarca en el escándalo por los supuestos casos de fraude millonarios relacionados con programas de cuidado infantil financiados con fondos federales destapados en Minnesota.

De hecho, la polémica ha tenido ya otras consecuencias, como la decisión del gobernador de Minnesota y excandidato a la Vicepresidencia de EE UU en 2024, Tim Walz, anunciada este lunes de no presentarse a un tercer mandato al frente del estado.

La Casa Blanca ha endurecido su ofensiva para con estos supuestos fraudes después de que Nick Shirley, un youtuber conservador con casi un millón de seguidores publicara un video en diciembre que documenta una visita reciente suya a Minnesota para investigar estas presuntas irregularidades. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias