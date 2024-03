Trump afianza su control sobre el Partido Republicano tras arrasar en primarias

En los ocho meses que quedan para las elecciones de noviembre, el exmandatario necesita dejar a Estados Unidos claro que cuenta con el total apoyo del “Grand Old Party” o GOP .

McConnell, que a finales de febrero anunció que en noviembre dejará el liderazgo de su grupo, era el último de los dirigentes más importantes del Partido Republicano en el Congreso que no había avalado la candidatura de Trump este año.

No obstante, esta semana McConnell enterró el pasado y declaró su apoyo a la candidatura presidencial de Trump.

La fractura entre los republicanos que apoyan al magnate y los que no lo hacen empezó a ser más visible tras el asalto al Capitolio del 6 de enero organizado por seguidores de Trump, que estaban convencidos de que se había producido fraude en las elecciones de 2020, una teoría conspiratoria que a pesar de todas sus demandas no ha podido ser demostrada.

Ahora que Trump es el único candidato republicano, su campaña necesita recaudar más fondos, ya que según los últimos informes financieros de campaña disponibles, la campaña de Biden terminó enero con 56 millones de dólares en efectivo y la de Trump con solo 30,5 millones.

El republicano se reunió con Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, el domingo pasado, según The New York Times, en busca de financiación, pero no se sabe si Musk se comprometió a contribuir a la campaña del magnate.