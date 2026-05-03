Agentes del ICE arrestan a un hombre en un hospital y desatan protestas

Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con las imágenes, decenas de personas están en la calle protestando y lanzando la basura mientras la Policía de la ciudad intenta aplacar los ánimos. En esos momentos, poco después de las dos de la mañana, hora local, dos agentes del ICE salen del hospital llevando a un hombre negro, que se resiste a ser arrestado y lo llevan a rastras.

Hasta el momento se desconoce quién es el arrestado y por qué el ICE entró al hospital en la comunidad de Bushwick, donde, según muestra un video, entró un hombre corriendo mientras era perseguido por un agente de inmigración.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), que cubrían sus rostros , realizaron la noche del sábado un arresto en Nueva York, incidente que se convirtió en un caos cuando residentes de la comunidad en el distrito de Brooklyn salieron a protestar lanzando botes de basura a la calle, lo que requirió la intervención de la Policía.

Al bajar unas escaleras de la entrada al hospital, lo colocan en el suelo boca arriba, esposado, sin zapatos, con sus manos al frente y con la pulsera del centro hospitalario.

"Salió apuntando con el arma a todo el mundo", dijo un testigo al diario amNewYork sobre uno de los agentes de inmigración. "Estaban arrastrando a un hombre negro esposado por el suelo", afirmó.

Mientras los dos agentes permanecen a su lado, la Policía continúa intentando abrirles paso entre los furiosos protestantes que lanzan basura y graban la escena.

El video muestra además el momento en que los agentes levantan al hombre, que sigue resistiéndose y le colocan, con dificultad, en el asiento posterior de un auto mientras se escucha a los uniformados ordenar al público que retrocedan.

La presencia de la Policía ha causado indignación ya que Nueva York es una ciudad "santuario" de inmigrantes que no coopera con las autoridades de inmigración, a menos de que haya una orden de arresto autorizada por un juez.

La Policía asegura que no ha cooperado y que su presencia allí se debió a que fueron llamados porque la protesta se tornó violenta y bloqueaba el paso vehicular.

De acuerdo con amNewYork, que cita a la Policía, la noche terminó con nueve arrestos y señala que el vehículo del ICE, que aceleró su paso entre la multitud, atropelló a una persona, pero no se indica su condición de salud.

Igualmente algunos, entre ellos un policía y un agente, resultaron lesionados con gas pimienta arrojado por un agente federal, de acuerdo con el diario digital.

En el video, uno de los agentes que custodia al detenido sostiene un envase negro en sus manos que se cree era gas pimienta.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.