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USA "no necesita generar tantos empleos" tras las deportaciones de Trump, dice Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro detalló que las deportaciones masivas de Donald Trump está haciendo que estadounidenses ocupen los puestos vacantes que han dejado los expulsados

USA no necesita generar tantos empleos tras las deportaciones de Trump, dice Bessent

Fotografía de archivo del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

 JIM LO SCALZO / EFE

Los Ángeles, Estados Unidos. Estados Unidos no necesita "generar tantos empleos" debido a la estrategia de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump, que está haciendo que estadounidenses ocupen los puestos vacantes que han dejado los expulsados, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaraciones que fueron criticadas por expertos.

El secretario hizo los comentarios este jueves en una entrevista con CNBC sobre la economía del país y el posible debilitamiento del mercado laboral estadounidense, que el mes pasado perdió 23.000 empleos, según datos federales.

Bessent respondió que los datos actuales son difíciles de interpretar y echó mano de la campaña de deportaciones masivas implementadas por la Administración Trump para asegurar que «los empleos que estamos viendo son para los estadounidenses».

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"Tras las deportaciones que hemos visto durante la administración del presidente Trump y el cierre de la frontera... no necesitamos generar tantos empleos", afirmó el secretario.

Recalcó que lo "realmente importante" es que el país está viendo "el renacimiento" de la industria manufacturera y por ende de sus empleos.

Las afirmaciones de Bessent ya han generado críticas como las Dean Baker, economista sénior del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), quien señaló en su cuenta de X que la tasa de empleo de las personas nacidas en EE.UU. descendió un punto porcentual con respecto al Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, advirtió que la afirmación de Bessent es una admisión abierta de que las deportaciones provocan una contracción en la economía.

El secretario está bajo el escrutinio público por la deuda pública que este miércoles superó por primera vez los 40 billones de dólares.

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Redacción La Prensa
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