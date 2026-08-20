USA "no necesita generar tantos empleos" tras las deportaciones de Trump, dice Bessent

Los Ángeles, Estados Unidos. Estados Unidos no necesita "generar tantos empleos" debido a la estrategia de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump, que está haciendo que estadounidenses ocupen los puestos vacantes que han dejado los expulsados, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaraciones que fueron criticadas por expertos.

El secretario hizo los comentarios este jueves en una entrevista con CNBC sobre la economía del país y el posible debilitamiento del mercado laboral estadounidense, que el mes pasado perdió 23.000 empleos, según datos federales.

Bessent respondió que los datos actuales son difíciles de interpretar y echó mano de la campaña de deportaciones masivas implementadas por la Administración Trump para asegurar que «los empleos que estamos viendo son para los estadounidenses».