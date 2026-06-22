Identifican a los tres hondureños que murieron por intoxicación con monóxido de carbono en EEUU

Missouri, Estados Unidos.

Al menos tres hondureños figuran entre las víctimas de una intoxicación masiva con monóxido de carbono registrada en un dúplex del medio oeste estadounidense, un caso que ha conmocionado a la comunidad migrante y mantiene abiertas las investigaciones. Las autoridades locales informaron que el hallazgo se produjo alrededor de las 5:30 de la madrugada en Missouri, luego de recibir una alerta por la falta de actividad en la vivienda durante varios días. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a cinco personas sin vida dentro de uno de los apartamentos. En el mismo lugar hallaron a una menor que presentaba signos de intoxicación, por lo que fue trasladada de emergencia en helicóptero ambulancia debido a la gravedad de su estado.

Un oficial que participó en el operativo también resultó afectado por la exposición al gas, según confirmaron los primeros reportes. De forma preliminar, autoridades y fuentes consulares identificaron a tres hondureños entre los fallecidos. También se reporta la presencia de un guatemalteco y un ciudadano mexicano dentro del mismo incidente. Entre los nombres preliminarmente identificados de origen hondureño figuran Roberto Carlos Rodríguez, de 27 años, Jeana Castillo y Marlon Lalin. Según los reportes, uno de ellos era originario de Copán y los otros dos de Danlí, mientras continúan las verificaciones oficiales. Además, una adolescente hondureña de 17 años sobrevivió al hecho y se encuentra en condición estable.

Posible causa del incidente

Las primeras hipótesis apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono, presuntamente generada por un vehículo encendido dentro o cerca de la vivienda. “Al parecer dejaron el vehículo encendido, nadie se percató, y eso provocó la emanación del gas”, explicó Istmania Platero, defensora de los Derechos Humanos, en la investigación preliminar, al señalar que el gas habría ingresado por rendijas del inmueble durante la noche. Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y si hubo negligencia o factores adicionales involucrados. Hasta el momento, no se ha establecido el estatus migratorio completo de las víctimas, aunque se confirmó que varias de ellas no contaban con documentación regular en Estados Unidos.

Repatriación en coordinación con Honduras

El caso ya fue notificado a las autoridades consulares hondureñas, que trabajan en la verificación de identidades y coordinación de la repatriación de los cuerpos. La Cancillería de Honduras instruyó a su representación diplomática en EE. UU. para agilizar los trámites correspondientes, debido a la ausencia de consulado en el estado de Missouri. Además de los hondureños, las autoridades reportaron la presencia de un ciudadano guatemalteco y otro mexicano entre los afectados, lo que amplía el alcance internacional del caso y obliga a la coordinación entre varios gobiernos. La menor sobreviviente permanece hospitalizada bajo observación médica especializada, mientras se evalúa su evolución tras la exposición al monóxido de carbono.