El Gobierno cubano no tiene un plan B ante las amenazas de Trump

La Habana

El Gobierno de Cuba insiste en no tener un plan B ante las amenazas de Estados Unidos -incluso de uso de la fuerza militar- y parece dispuesto a mantenerse enrocado pese a las presiones y la crisis total en que se encuentra sumida la isla.

Las declaraciones públicas de las principales figuras del Gobierno cubano apuntan todas en una única dirección desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La postura oficial es de condena por la intervención en Caracas, que tachan de “acto de terrorismo; por el bloqueo naval, que califican de “piratería”; y de cierre de filas total ante cualquier amenaza directa contra el país.

Lo resumió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el discurso que ofreció en la Tribuna antiimperialista de La Habana en el homenaje a los 32 cubanos muertos en la intervención estadounidense en Venezuela.

“No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamas estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, afirmó Díaz-Canel.

Agregó que en el Gobierno siempre estarán “dispuestos al diálogo” en “igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, pero él y otros altos cargos han negado en varias ocasiones que haya actualmente cualquier contacto bilateral, pese a que aseguró lo contrario el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores atizaba en la misma dirección: “En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable”.

La opinión en el Ejecutivo cubano es que es una “ilusión” la pretensión de que ceder ante Estados Unidos puede resultar efectivo, según fuentes consultadas. La estrategia del apaciguamiento es “un cuento”, tanto para Cuba, como para Venezuela y para Europa en la cuestión de Groenlandia.

La Habana cierra así, al menos públicamente, cualquier tipo de contacto con la Administración estadounidense, distanciándose de lo que hizo el propio Maduro, que en las semanas previas a su captura llegó a telefonear con Trump.