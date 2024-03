El mundo vive nueve meses consecutivos de records de temperatura

Los tres últimos meses han sido los más cálidos jamás registrados, y con febrero ya son nueve récords mensuales consecutivos, a causa del cambio climático y El Niño, según cifras publicadas este jueves por el observatorio europeo Copernicus.

La serie de datos del boletín mensual del observatorio europeo son impactantes.

El promedio de la temperatura media fue de 13,54° C en febrero, 1,77° C por encima de un febrero promedio en el período 1850-1900.

Esto también representa 0,12° C más que el récord anterior para un mes de febrero, establecido en 2016.

Durante cuatro días, del 8 al 11 de febrero, las temperaturas incluso estuvieron más de 2° C por encima de la era preindustrial, aunque esto no significa necesariamente que se haya alcanzado el límite superior del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, que propuso un objetivo ideal de +1,5º C.

El promedio debería ser superior a esa cifra durante varias décadas.

En los últimos 12 meses, el mundo experimentó una temperatura 1,56° C más alta que el promedio a lo largo del siglo XIX.