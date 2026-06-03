Un sospechoso muere tras una toma de rehenes en un banco de California

Los Ángeles

Un sospechoso de mantener rehenes en un banco en California fue abatido a tiros por el FBI después de un enfrentamiento que duró varias horas y comenzó el martes, informaron las autoridades.

El hombre fue declarado muerto en la escena y los rehenes fueron encontrados sin daños, según explica el comunicado emitido por la policía de Bakersfield este miércoles.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del sospechoso ni ofrecido información sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

El incidente comenzó a desarrollarse el martes alrededor de la 13.00 hora local (20.00 hora GMT) cuando las autoridades recibieron una llamada sobre una amenaza de bomba en un banco Chase de Bakersfield, una ciudad del centro de California.

La policía describió que el hombre se atrincheró en el interior con varias personas, de las cuales dos fueron liberadas el martes tras negociaciones.

Las autoridades y miembros del Equipo de Negociación de Crisis se mantuvieron en contacto con el sospechoso vía telefónica.

El FBI de Sacramento anunció en su cuenta de X que estaba al tanto de la crisis en curso y que mandaría asistencia. Este miércoles, el Departamento de Policía de Bakersfield aclaró que no participó en el uso de la fuerza.

Los edificios cercanos fueron evacuados y se prevé que las autoridades permanezcan en el área este miércoles mientras los investigadores llevan a cabo el procesamiento de la escena. EFE