Hermanos hondureños de 15 y 16 están detenidos desde hace casi un año en Virginia

Washington, Estados Unidos.

Dos hermanos hondureños, de 15 y 16 años, permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos desde hace más de 300 días, pese a contar con un patrocinador previamente aprobado, según una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

De acuerdo con el recurso legal, los menores huyeron de la violencia de pandillas en Honduras y llegaron a Estados Unidos en julio de 2025. Desde entonces permanecen bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), dependencia adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

La demanda sostiene que un amigo cercano de la familia se ofreció como patrocinador de los adolescentes y que para octubre de 2025 las autoridades ya habían completado satisfactoriamente las verificaciones de antecedentes y el estudio del hogar requerido para su liberación.

Sin embargo, según la ACLU, la ORR habría retrasado en varias ocasiones el proceso de reunificación familiar al reabrir trámites y solicitar documentación adicional relacionada con aspectos administrativos considerados menores por los demandantes.

Los hermanos permanecen en el centro Youth For Tomorrow, una organización que brinda atención a menores migrantes no acompañados, en Bristow, Virginia. La demanda argumenta que ambos requieren servicios educativos y de desarrollo especializados que no estarían recibiendo mientras permanecen bajo custodia.

La ACLU asegura que este caso forma parte de un patrón más amplio de retrasos en la liberación de menores migrantes. Según la organización, la permanencia promedio de niños no acompañados en centros de la ORR pasó de 30 días en 2024 a 117 días en 2025.

“La ORR tiene la responsabilidad de facilitar la liberación segura y rápida de los menores no acompañados bajo su custodia”, afirmó Sophia Gregg, abogada de la ACLU de Virginia, quien cuestionó las acciones de la agencia en este caso.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó a ABC News que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados no comenta sobre litigios en curso. La organización Youth For Tomorrow tampoco emitió declaraciones sobre el caso.

El proceso judicial continúa y será un tribunal el que determine si existieron retrasos injustificados en la reunificación de los menores con su patrocinador.