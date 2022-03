$!EEUU descarta cierre del espacio aéreo de Ucrania pese a súplicas de Zelenski

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, de visita este jueves en Eslovaquia, descartó una vez más la posibilidad de que la OTAN cierre el espacio aéreo sobre Ucrania, como viene exigiendo el gobierno ucraniano desde hace días.

“Si cerráramos el espacio aéreo, nos llevaría a una situación de lucha con Rusia, y como hemos dicho, no queremos llegar a eso”, recordó el jefe del Pentágono en rueda de prensa en Bratislava junto a su homólogo Jaroslav Nad.

Austin explicó que “no existe una versión ‘light’ de cerrar el espacio aéreo ni una situación de guerra ‘light’ con Rusia”.

Washington, agregó el secretario, prefiere seguir apoyando la defensa de Ucrania con la entrega de sistemas de misiles de medio o corto alcance, así como drones (aviones no tripulados) armados.