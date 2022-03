$!EEUU amenazará a Xi con represalias si China envía ayuda militar a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazará el viernes a su homólogo chino Xi Jinping con tomar represalias si China “apoya la agresión rusa” contra Ucrania, incluido en particular si envía ayuda militar a Moscú, dijo el jueves el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Nos preocupa que estén planeando ayudar directamente a Rusia con equipo militar que se usaría en Ucrania. El presidente Biden hablará con el presidente Xi mañana y dejará en claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción para apoyar la agresión de Rusia. Y no dudaremos en imponerle costos”, dijo Blinken a periodistas.

Reiteró que China tiene la “responsabilidad de usar su influencia con el presidente Putin y defender las reglas y principios internacionales que dice defender”.