EEUU cuestiona que Israel no tenga un plan de protección civil en Rafah

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuestionó el domingo que Israel no tiene un “plan creíble” para la protección de civiles en la ciudad gazatí de Rafah, pero le sigue suministrando armas a excepción de bombas de gran carga explosiva, que están en “pausa”.

Blinken intervino en el programa ´Face the Nation´ de CBS y dijo que la Casa Blanca ha expresado sus preocupaciones a Israel desde hace “meses” sobre una gran operación en el área de Rafah, donde hay 1,4 millones de desplazados por la guerra, y aseguró que EE.UU. no la apoyará si no ve esos planes.