Los Clinton declararán este jueves y viernes por la investigación del caso Epstein

Washington

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarán este jueves y viernes frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los Clinton declararán de forma telemática desde su residencia de Chappaqua, en Nueva York, en lugar del Capitolio, en Washington.La primera en intervenir será Hillary Clinton, el jueves, y Bill Clinton lo hará el viernes, convirtiéndose en el primer expresidente obligado a testificar en una investigación del Congreso.

La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer, para que ambos explicaran sus vínculos con el pederasta, fallecido en prisión en 2019.

Las declaraciones de los dos demócratas serán grabadas y se espera que las imágenes se hagan públicas más tarde.

Bill Clinton tendrá que responder por haber admitido volar en el avión privado de Epstein varias veces.

Hillary niega haber conocido a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice del magnate condenada a 20 años de prisión.

Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein.

Consideraban que su citación forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tuvo relación con Epstein.

Finalmente, aceptaron la comparecencia e incluso Hillary Clinton llegó a retar a los republicanos a que la emitieran en directo.

Se ha generado una enorme expectación por conocer los detalles que aporte la expareja presidencial, ya que en las últimas declaraciones de Hillary Clinton, el pasado 17 de febrero en una entrevista en la BBC, acusó al Gobierno de Trump de encubrir a Epstein.