Falsos policías acribillan al “niño sicario”, criminal de alto impacto de apenas 14 años

La víctima fue identificada como Maikel Mero Alonso, quien, según información difundida por la Policía Nacional del Ecuador, era buscado por su presunta participación en hechos delictivos. El ataque ocurrió cerca de las 23:55, en la urbanización Ceibo Real, ubicada en la vía Manta-Colisa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, varios hombres que vestían uniformes similares a los de la Policía ingresaron al inmueble y perpetraron el ataque. Mero habría intentado esconderse dentro de un armario, pero fue localizado y alcanzado por los disparos, muriendo en el lugar.

Durante el mismo hecho también perdió la vida José Gregorio Macías Zambrano, de 21 años. Las autoridades acordonaron la escena y realizaron el levantamiento de indicios para determinar las circunstancias en que ocurrió el doble asesinato.

En el sitio, los investigadores encontraron dos vehículos que, según la Policía, estarían relacionados con otros hechos violentos registrados en la zona. Además, fueron recolectadas 10 vainas y cuatro balas deformadas como parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

El nombre de Mero ya había aparecido en investigaciones policiales meses atrás. En febrero de 2026 fue detenido en Manta durante un operativo en el que, según las autoridades, le encontraron armas de fuego, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización.

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Pese a aquella detención, el adolescente quedó bajo medidas socioeducativas. Posteriormente, en marzo, fue vinculado por las autoridades con un ataque armado ocurrido en el barrio Eloy Alfaro de Jaramijó, donde se habría utilizado un fusil AK-47.

A partir de ese caso, Mero permanecía prófugo de la justicia, de acuerdo con la información policial. Las autoridades lo señalaban como un adolescente de peligrosidad y presunto integrante de Los Lobos, una de las organizaciones criminales con presencia en Ecuador.

El asesinato del menor vuelve a poner bajo la lupa la participación de adolescentes en estructuras del crimen organizado en Ecuador. Las autoridades han advertido sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales para involucrarlos en diferentes actividades delictivas.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque, establecer el móvil del doble asesinato y confirmar la relación de los indicios encontrados con otros hechos violentos. Hasta el momento, no se han informado capturas relacionadas con el crimen.