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Trump critica actitud "hipócrita" de Irán y amenaza con bloqueo hasta llegar a un acuerdo

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 11:25 -
  • Agencia EFE
Trump critica actitud hipócrita de Irán y amenaza con bloqueo hasta llegar a un acuerdo

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en imagen de archivo. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la actitud "hipócrita" de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Washington y amenazó con mantener el bloqueo naval a las costas iraníes "hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total".

"¡La actitud del liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Piden una reunión, algunos dirían que 'suplican', comienzan las conversaciones y se programan otras para el futuro inmediato; sin embargo, declaran abiertamente y con orgullo que no están negociando nada, que no se está discutiendo nada y que solo tratan con Omán", dijo.

En su red Truth Social, Trump advirtió que Teherán vuelve a recurrir "a su retórica habitual afirmando que ellos controlarán con mano firme el estrecho de Ormuz, cuando en realidad este ya está bajo el control absoluto de la Marina de EE.UU.", aseguró.

Irán amenaza a países regionales que cooperen con Estados Unidos

"Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total. Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, lo cierto es que estamos hablando de una solución a un problema que ellos mismos han provocado durante décadas", agregó.

El presidente estadounidense reiteró su promesa de que "¡Irán jamás tendrá un arma nuclear!" Trump anunció la víspera que Washington y Teherán reiniciarían este lunes unas negociaciones de paz que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, que ya cumplió cinco meses sin visos claros de un acuerdo que cumpla con los términos de ambas partes.

Según el republicano, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron suspender las incursiones ante la posibilidad de llegar a un pacto con los iraníes. También aseguró que el propio Irán le pidió parar el ataque previsto, el cual calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".

Sin embargo, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró este lunes que la República Islámica actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros.

Bagaei indicó que, por ahora, su país mantiene conversaciones con Omán, centradas en alcanzar un acuerdo sobre una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.

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