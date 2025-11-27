Detienen a monja española expulsada de la Iglesia por vender obras de arte

Burgos, España.

La Guardia Civil detuvo este jueves a la abadesa de las monjas españolas excomulgadas por la Iglesia por enfrentarse a la jerarquía católica, tras un registro realizado hoy en el monasterio en el que residen por su presunta implicación en la venta de obras de arte pertenecientes al inmueble religioso. El registro se produjo a primera hora de la mañana y finalizó por la tarde con la detención de la exabadesa por delitos de apropiación indebida y receptación de piezas de carácter histórico del convento y su posterior venta, en una operación policial que incluyó también la detención de un anticuario, informaron a EFE fuentes de la investigación.

La causa por la presunta venta de obras de arte se inició a raíz de una denuncia tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Belorado (Burgos, centro de España). La Guardia Civil confirmó que la investigación corresponde a una supuesta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en el convento que fue registrado esta mañana y señaló que no descartan nuevas intervenciones para esclarecer los hechos. La causa judicial abierta a raíz de la denuncia por venta de obras de arte se suma a las múltiples denuncias cruzadas ante los tribunales entre las ex religiosas y la Iglesia católica a raíz de su cisma con el Vaticano en 2024. Las religiosas de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara rompieron con la jerarquía eclesiástica después de que la Iglesia les impidiera vender un monasterio para comprar otro, situándose bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un católico excomulgado en julio de 2019 y fundador de la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol. En el caso de la denuncia relacionada con las obras de arte del monasterio de Belorado, ésta fue interpuesta por una persona ajena a las causas en torno al convento y la excomunión de las diez monjas cismáticas.

Dos causas penales y dos desahucios pendientes

Según una orden de un juzgado este verano, las exmonjas deben abandonar el monasterio de Belorado, al considerar que el inmueble es propiedad de la Iglesia católica, una decisión que las ex religiosas han recurrido a los tribunales y de la que están todavía pendientes. También han sido condenadas a abandonar el monasterio de Derio (norte de España), que intentaron vender en una operación que fue bloqueada por la Santa Sede. Con esta venta pretendían conseguir el dinero necesario para pagar a la orden de las Clarisas de Vitoria los 1,2 millones de euros que habían comprometido por la compraventa del monasterio de Orduña (norte), operación que nunca se produjo porque los pagos no llegaron. Esta es otra de las causas abiertas contra la ex religiosas, a las que las Clarisas demandan por incumplimiento de contrato.

