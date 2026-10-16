Despiden en Pakistán a los 33 niños muertos tras el derrumbe de su escuela

Islamabad, Pakistán. Miles de personas se congregaron este viernes en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, en un funeral masivo por la muerte de 33 niños y una profesora tras el derrumbe del techo de una escuela el jueves. "Miles de personas ofrecieron hoy oraciones fúnebres por las víctimas del derrumbe del techo", informó a EFE el oficial en el centro de control policial de Peshawar, Wazir Khan. El director de la escuela ha sido detenido y la Policía está realizando redadas para arrestar a los demás implicados, incluidos los propietarios, accionistas y el contratista de la construcción.

Faisal Karim Kundi, gobernador de la provincia de KP (Khyber Pakhtunkhwa), detalló que los funcionarios que emitieron los certificados de no objeción a las escuelas deben ser identificados, y ordenó a las autoridades que presentaran un informe sobre el asunto en un plazo de 15 días. El saldo del accidente, ocurrido el jueves durante el horario escolar, ascendió a 33 alumnos de entre seis y tres años y una profesora de 25 años, identificada como Samreen Bibi. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El derrumbe se produjo en el centro privado Al-Khair Education Center , situado en el barrio de Dir Colony, cuando varios techos cedieron y dejaron atrapados a estudiantes y docentes bajo los escombros.