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Horror en escuela: hallan muertos a 32 estudiantes y una maestra tras caerse techo

Las primeras investigaciones apuntan a posibles fallas estructurales y a que obras recientes habrían sobrecargado el techo. También investigan el presunto uso de materiales de baja calidad y la falta de inspecciones de seguridad

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 17:47 -
  • Agencia EFE
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Al menos 22 niños murieron y otros 25 resultaron heridos este jueves al derrumbarse el techo de una escuela privada.
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"Hemos recibido 32 cuerpos y otras 25 personas están heridas", declaró Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar, que activó sus protocolos de emergencia para atender a las víctimas.
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Según el portavoz, todos los fallecidos eran alumnos de 13 años o menos y los 25 heridos también fueron trasladados al centro hospitalario.
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El accidente ocurrió en una escuela privada situada en Dir Colony, un barrio de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.
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Los equipos del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar del derrumbe y emprendieron una operación de búsqueda entre los restos del edificio, ante la posibilidad de que varios alumnos y trabajadores permanecieran atrapados.
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Por el momento, las autoridades no han establecido las causas del derrumbe ni han precisado cuántas personas se encontraban en el edificio cuando ocurrió el accidente.
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Los derrumbes de edificios son recurrentes en Pakistán, donde la aplicación irregular de las normas de construcción y el empleo de materiales de baja calidad plantean problemas de seguridad.
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En junio, el derrumbe del techo de un centro privado de enseñanza en Lahore causó la muerte de 14 niños, menos de dos meses después de que otros cuatro menores murieran y 20 personas resultaran heridas por el desplome del techo de un aula en una escuela de Dera Ghazi Khan.
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El propietario del plantel fue detenido por presunta negligencia, mientras las autoridades ordenaron una investigación para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades.
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La tragedia reavivó las exigencias de reforzar la supervisión y garantizar que las escuelas cuenten con instalaciones seguras para proteger la vida de niñas y niños.
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