Incautan cocaína en el Pacífico y capturan a tres sospechosos

San José, Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica decomisaron este viernes al menos una tonelada de cocaína que era transportada en una embarcación pesquera en el Pacífico y detuvieron a dos costarricenses y un nicaragüense. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) detalló que el operativo estuvo a cargo de la Policía Control de Drogas (PCD) y el Servicio Nacional de Guardacostas, y se llevó a cabo a 218 millas de Cabo Matapalo, provincia de Puntarenas, en el Pacífico.

La lancha pesquera de nombre 'Doña Betty' estaba tripulada por dos costarricenses de apellidos Mosquera y Caballero, así como por un nicaragüense de apellido Santeliz, quienes fueron detenidos en enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel. En la embarcación los agentes encontraron 53 bultos con cocaína que suman más de una tonelada de esta droga. En esta operación, las autoridades costarricenses recibieron el apoyo de un avión de las autoridades de Estados Unidos, como parte de un convenio bilateral para la vigilancia marítima conjunta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esta es la segunda embarcación que las autoridades costarricenses interceptan con droga esta semana, pues el martes hallaron 3,5 toneladas de marihuana en una lancha tripulada por tres colombianos que se desplazaba por el Pacífico.

El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, pues las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que el país ha registrado durante los últimos años.