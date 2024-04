Un tribunal de Nueva York anula la condena contra Harvey Weinstein

El fallo de la corte, sobre el que no cabe recurso, fue aprobado por una exigua mayoría de 4-3 jueces, y se basa en el hecho de que el juez llamó indebidamente a declarar como t estigos a varias mujeres que aseguraron haber sido víctimas del productor, cuando las acusaciones que profirieron no formaban parte de los hechos juzgados.

Weinstein, de 72 años, cumple dos penas de prisión en un penal de Mohawk (estado de Nueva York), una de 23 años y otra de 16, en ambos casos por delitos relacionados con abusos sexuales, por lo que la anulación de hoy no significaría en principio su excarcelación, sino su posible traslado a California para cumplir la segunda sentencia.

El New York Times dijo haber contactado con los abogados de Weinstein, quienes no supieron precisar si él ya se ha enterado del nuevo fallo.