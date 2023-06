Congreso de El Salvador disminuye de 262 a 44 los municipios del país

Basado en la nueva normativa, quedó establecido que “se conservarán” y se “respetarán” las tradiciones religiosas y culturales que actualmente poseen los 262 municipios del país.

De acuerdo al presidente del Congreso, Ernesto Castro, la reducción del número de municipios “permitirá un ahorro de 250 millones de dólares anuales” en las arcas del país, al reducirse las erogaciones en pago de varios gastos fijos que poseen los actuales municipios.

La nueva ley aclara que no habrá despidos en las actuales alcaldías y los “únicos” puestos a suprimir en mayo del próximo año serán de miembros de concejos municipales que ya no estarán y otros puestos considerados “de confianza”.

El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada del partido aliado de Bukele, Nuevas Ideas, calificó de “histórica” la decisión de reducir el número de municipios en el país, al considerar que “se podrá destinar más fondos para la atención de las necesidades de la población”.

Por su parte, el diputado del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jaime Guevara, señaló que la reducción de municipios es “una táctica del gobierno por mantener el control territorial”.