Trump es recibido por una multitud en restaurante cubano

Los abogados de Trump , que no habló y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, dijeron que se declaraba “no culpable” y pidieron que sea sometido a un juicio con jurado.

No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un Gran Jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, porque sus abogados dijeron que no era necesario, dado que ya los conocían.

La Fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos del juicio.

Esta previsto que Trump viaje esta misma tarde a Nueva Jersey, donde tiene previsto un acto de recaudación de fondos para su campaña con vistas a ser el candidato republicano en las elecciones a la Presidencia en 2024. EFE