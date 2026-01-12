Congresistas denuncian que Trump vuelve a prohibir supervisar los centros de inmigrantes

Estados Unidos.

El Caucus Hispano del Congreso de EE.UU. denunció este lunes que la Administración del presidente, Donald Trump, volvió a bloquear las supervisiones rutinarias en centros federales para detención de inmigrantes.

Un total de doce congresistas advirtieron en un comunicado que el Departamento de Seguridad Nacional decidió reactivar "en secreto" la política que prohíbe que legisladores ingresen a centros de detención.

Los congresistas, encabezados por el líder del Caucus, Adriano Espaillat, aseguraron que las autoridades migratorias de la Administración Trump tomaron esta decisión pese a que en diciembre pasado una corte federal había defendido el derecho de los legisladores a fiscalizar estos centros.