El último video de Yulixa Toloza antes de su muerte en Colombia

Bogotá, Colombia.

El Instituto de Medicina Legal de Colombia confirmó este miércoles que el cuerpo hallado en el departamento de Cundinamarca (centro) corresponde al de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida hace una semana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica ilegal de Bogotá. "Sí, ya confirmamos a través de lofoscopia que las huellas de la persona que llegó ayer a Medicina Legal corresponden a Yulixa Toloza", aseguró el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, en declaraciones a medios locales. El funcionario explicó que la determinación de la causa y manera de muerte podría tardar varios días debido al estado del cuerpo y al tiempo transcurrido desde la desaparición de la mujer.

El caso de Yulixa Toloza ha generado conmoción en Colombia desde el pasado 13 de mayo, cuando desapareció luego de practicarse una lipólisis láser (procedimiento para eliminar grasa usando un láser) en un centro estético ilegal del sur de Bogotá. En redes sociales se difundió el último video en el que se le pudo ver entre la vida y la muerte, supuestamente después del procedimiento estético. En las imágenes se observaba su rostro pálido, de tez amarillenta, y con dificultades para respirar y hablar.