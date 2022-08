Colombia entra en la era del cambio con la revolución de izquierda de Gustavo Petro

En la tarima, detrás del nuevo presidente, se sentaron los invitados internacionales, lista encabezada por el rey Felipe VI de España y por los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Chile, Gabriel Boric; Honduras, Xiomara Castro; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Ecuador, Guillermo Lasso; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Bolivia, Luis Arce y República Dominicana, Luis Abinader.

También en un lugar preferencial se sentaron otros “invitados de honor” de Petro, un grupo de personas humildes que ejercen oficios diversos, como barrendera, pescador, un campesino cafetero o una vendedora ambulante, una muestra de los vientos de cambio en la estructura del poder del Estado y en su relación con la ciudadanía.

“Aquí está como en el recorrido de mi existencia, el pueblo. Las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, es el que me tiene aquí para unir y construir una nación”, manifestó Petro.