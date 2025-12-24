Coalición opositora de Venezuela exige una Navidad sin presos políticos

Caracas, Venezuela.

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este miércoles una Navidad sin presos políticos, al asegurar que estas personas permanecen detenidas "únicamente por expresar sus ideas". A través de un comunicado, publicado en su cuenta de X, la PUD indicó que "esta situación no puede asumirse como normal ni aceptable" y que "ninguna sociedad puede avanzar mientras la persecución sustituya a la justicia y el miedo intente imponerse sobre la conciencia".

"Insistimos en una verdad esencial: la libertad de todos los presos políticos es un paso indispensable para abrir un camino real hacia la reconciliación, la paz y la recuperación democrática de Venezuela. No puede haber un futuro compartido mientras se vulneren derechos fundamentales", subrayó el bloque opositor. Asimismo, deseó que la época decembrina "sirva para reafirmar ese compromiso y para recordar que la libertad es el primer paso de cualquier cambio verdadero". "Seguiremos alzando la voz, acompañando cada reclamo justo y trabajando sin descanso para que la soberanía popular, la libertad, la justicia y la dignidad vuelvan a ser una realidad en cada hogar del país", señaló la PUD.