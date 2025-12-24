  1. Inicio
Coalición opositora de Venezuela exige una Navidad sin presos políticos

La Plataforma Unitaria Democrática deseó que la época decembrina "sirva para reafirmar ese compromiso y para recordar que la libertad es el primer paso de cualquier cambio verdadero"

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 10:50 -
  • Agencia EFE
El parlamentario Tomas Guanipa denunció que las cárceles venezolanas "están llenas de personas que no han cometido ningún tipo de delito" y que han sido "reprimidas y encerradas solo por el hecho de pensar distinto".

Foto: Agencia EFE
Caracas, Venezuela.

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este miércoles una Navidad sin presos políticos, al asegurar que estas personas permanecen detenidas "únicamente por expresar sus ideas".

A través de un comunicado, publicado en su cuenta de X, la PUD indicó que "esta situación no puede asumirse como normal ni aceptable" y que "ninguna sociedad puede avanzar mientras la persecución sustituya a la justicia y el miedo intente imponerse sobre la conciencia".

"Insistimos en una verdad esencial: la libertad de todos los presos políticos es un paso indispensable para abrir un camino real hacia la reconciliación, la paz y la recuperación democrática de Venezuela. No puede haber un futuro compartido mientras se vulneren derechos fundamentales", subrayó el bloque opositor.

Asimismo, deseó que la época decembrina "sirva para reafirmar ese compromiso y para recordar que la libertad es el primer paso de cualquier cambio verdadero".

"Seguiremos alzando la voz, acompañando cada reclamo justo y trabajando sin descanso para que la soberanía popular, la libertad, la justicia y la dignidad vuelvan a ser una realidad en cada hogar del país", señaló la PUD.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

