La cifra de víctimas mortales aumenta mientras Venezuela y EEUU planean la reconstrucción

Caracas

El número de víctimas mortales de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela subió a 3.535 ayer lunes, 193 más respecto al balance publicado el día anterior, mientras las autoridades planean con Estados Unidos la reconstrucción de la infraestructura afectada. Según cifras oficiales, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace doce días dejaron al menos 16.740 heridos y 17.854 personas sin vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios. Además, 6.462 personas han sido rescatadas.

Alianza con EE.UU.

El jefe del Comando Sur de EE.UU., Francis Donovan, visitó el país y se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, como parte del trabajo conjunto para una “nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada” en la región devastada de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Rodríguez aseguró recientemente que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EE.UU., así como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para “recuperar recursos” que permitan la reconstrucción.

Aeropuerto

Venezuela prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, afectado por el doble terremoto, informó la mandataria. La líder chavista inspeccionó los trabajos de recuperación del aeropuerto y anunció un “plan inmediato para retomar a la brevedad” operaciones de aerolíneas comerciales, sin precisar cuándo, en esta terminal aérea, ubicada en La Guaira.

Cuerpos por recuperar

Familiares de víctimas pidieron en La Guaira que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar. Según el gobernador del estado, el chavista José Alejandro Terán, se han recuperado unos 2.400 cuerpos que han sido “identificados con la más alta tecnología forense”, pero 231 de ellos no han sido reclamados por sus familiares.

Fosas

Centenares de víctimas están siendo enterradas en varias fosas abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal de La Guaira, según informaron a EFE varios testigos. Terán, quien advirtió que los cuerpos que no sean reclamados serán llevados al cementerio conocido como La Esperanza “para su inhumación”, negó que haya fosas comunes y, en cambio, aseveró que son “individuales para cada uno” de los fallecidos con una cruz y una placa de identificación.

Afectaciones

Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto, según un balance ofrecido este lunes por Unicef, que recordó que “algunas escuelas que están siendo utilizadas como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre”.

Venezuela retomó este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos.

Inspecciones