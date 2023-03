China y Rusia abogan por democratizar las relaciones internacionales

Xi, cuyo país rechazó la orden de arresto contra Putin emitida el pasado viernes por el Tribunal Penal Internacional (CPI), subrayó que Moscú y Pekín “son guardianes de un orden mundial basado en el derecho internacional”.

“Durante los últimos 10 años las relaciones bilaterales se han reforzado y se desarrollan sobre la base de la no adhesión, no confrontación y no alineación contra una tercera parte, han creado un ejemplo de relación interestatal sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa”, destacó.