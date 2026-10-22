China evita confirmar una posible reunión tripartita entre Putin, Trump y Xi

Pekín. China aseguró este jueves “no contar con información que ofrecer” sobre una posible cumbre entre los líderes de EE.UU., Donald Trump, de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, después de que el Kremlin asegurase que Pekín ya ha comenzado los preparativos para el encuentro.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Mao Ning, se limitó a afirmar, como ha declarado en los pasados días, no contar con información sobre el mencionado encuentro.

La posibilidad de una cumbre entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China en los márgenes de la cumbre del APEC en noviembre, que tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen el 18 y 19 de noviembre, ha ganado protagonismo durante esta semana.

“Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando. Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen”, dijo este miércoles el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica.

Ushakov hizo estas afirmaciones al término del encuentro entre Putin y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, que se celebró en San Petersburgo, y aseguró que fue uno de los asuntos que se abordaron en la reunión.

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Más tarde, en declaraciones a la televisión pública, Ushakov precisó que los tres líderes “han confirmado su disposición” a reunirse y agregó que los expertos de las partes ya han hecho el trabajo previo.

Mientras Pekín mantiene silencio, Trump expresó esta semana su disposición a participar en dicha cumbre, aunque el mandatario estadounidense aseguró que debería estar centrada en la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china y no tanto en el arreglo en Ucrania.

El Kremlin respaldó la propuesta de Trump y la necesidad de firmar un nuevo tratado de desarme, pero no mencionó el arsenal chino y sí el de Francia y el Reino Unido.

Tras conversar durante tres horas con Witkoff, Putin también mantuvo un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang, donde ambos reafirmaron los buenos lazos que unen a Moscú y Pekín.