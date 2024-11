China buscará una relación equilibrada con Trump, pero “sabrá defenderse”

Pekín “sabrá defenderse” ante el regreso de Donald Trump, que tras su victoria en las elecciones de EEUU podría apostar por ser “más duro con China” y por recrudecer la guerra comercial que él mismo inició en su primer mandato como presidente, según expertos consultados por EFE.

En 2018, tras llegar al poder, Trump impuso varias tandas de aranceles a productos chinos por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, unas tres cuartas partes de las exportaciones del gigante asiático, a lo que Pekín respondió con represalias contra las exportaciones estadounidenses.

Durante esta campaña, el republicano dijo que gravará hasta el 60 % los bienes chinos, lo que “podría hacer aumentar la inflación en EE. UU., reducir su crecimiento y desestabilizar aún más los mercados globales”, de acuerdo con los analistas.

“Trump intentará intimidar y amedrentar pero no tiene en su mano las cartas que atesoraba en su primer mandato (2017-2021). El déficit comercial bilateral ha aumentado dramáticamente. Estados Unidos no produce los bienes que consume, no tiene cartas ganadoras”, comenta a EFE el analista Einar Tangen, del Instituto Taihe, un ‘think tank’ fundado en 2013 en Pekín.