El chavismo convoca una "gran marcha nacional" por Maduro

Caracas, Venezuela.

El chavismo ha convocado a sus simpatizantes a una "gran marcha nacional" este sábado, cuando se cumple una semana de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos a la capital. En la convocatoria, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llama a la población a una "máxima movilización" y a salir nuevamente a "las calles en respaldo a la libertad pronta" de Maduro, que hoy hace un año juró para un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores.

Desde la captura, simpatizantes chavistas, activistas del partido de Gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado a diario, principalmente en Caracas, para repudiar el que tachan de "secuestro" y para exigir a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la liberación de ambos. Se espera que en la marcha de este sábado participen la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante y exministra de Interior Carmen Meléndez, y el jefe de Gobierno de la capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, entre otras autoridades.