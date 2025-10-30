Cazahuracanes de EEUU trabajan sin pago en medio de Melissa ante el cierre del gobierno

​​​​​​Miami, Florida.

Meteorólogos estadounidenses trabajan sin pago en pronósticos y como voluntarios en misiones de aviones cazahuracanes en medio de Melissa -el ciclón más potente de la temporada del Atlántico y que ha dejado más de 30 muertos en el Caribe- por el cierre del gobierno de Estados Unidos. "Los cazahuracanes de NOAA (la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) están trabajando sin pago, pero aún así están arriesgando sus vidas para recolectar información vital sobre el huracán Melissa", expuso este jueves el grupo de republicanos del Comité de Comercio del Senado en sus redes sociales.

El equipo de cazahuracanes del organismo climático compartió un video de 'Kermit', el avión WP-3D Orion en el que los científicos viajaron al ojo del huracán de Melissa, que golpeó el martes a Jamaica como categoría 5, para recolectar información "vital que ayude a mejorar los pronósticos y la investigación". Apenas el martes, las condiciones de Melissa obligaron a otro avión cazahuracanes estadounidense a volver a su base en la isla de Curaçao por turbulencias "más fuertes de lo normal" al ingresar al ojo del ciclón, que entonces tenía vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora (185 millas). Pese a los riesgos, los meteorólogos del NOAA laboran sin pago por el cierre del gobierno, que este sábado cumple un mes, porque los demócratas exigen subsidios para salud y seguros médicos en el presupuesto, mientras los republicanos rechazan negociar.