Aumentan a 20 los muertos en Haití por las lluvias del huracán Melissa

Puerto Príncipe, Haití

Al menos veinte personas han muerto y 10 están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre. En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescate han recuperado veinte cuerpos, mientras siguen la búsqueda de diez personas reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el funcionario, otras diez personas resultaron heridas por la situación causada por Melissa, que el martes tocó tierra en Jamaica y la pasada madrugada en Cuba. Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa causó tres muertes y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales. Según datos ofrecidos por Unicef el lunes a, más de 2,000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, después de haber sido afectadas por lluvias asociadas a Melissa.

