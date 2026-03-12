La Casa Blanca niega que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra EE.UU.

Washington, Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense. Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el FBI advirtió a los departamentos de policía de California que Irán planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la República Islámica.

"Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria, y nunca existió", expresó Leavitt en la red social X. La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónica enviado a las autoridades locales de California sobre "una pista sin verificar", un hecho "crucial" que, según Leavitt, la cadena "omitió" en su artículo. "ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación"; escribió. Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.