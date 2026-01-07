Casa Blanca dice que mantiene "la máxima influencia" sobre Gobierno interino en Venezuela

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte de un aparente acuerdo alcanzado con Caracas.

"Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela", explicó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado "muy claro" que Venezuela es un país que "ya no enviará drogas ilegales a EE.UU".

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", añadió Leavitt.

La portavoz empleó estos argumentos para subrayar que la operación que el sábado capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para llevarlo ante un tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo está en línea con las políticas prometidas por Trump.

"No hay nada más 'EE.UU. primero' (principal lema de republicano entre sus bases) que esta operación", aseguró Leavitt.