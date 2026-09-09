El carnaval de Trump: republicanos celebran convención nacional previo a las elecciones generales legislativas

Dallas. A menos de dos meses de las elecciones de término medio, en las que se decidirá el control del Congreso estadounidense, el Partido Republicano celebra en Texas una inusual convención nacional centrada en la figura del presidente, Donald Trump, y apodada por sus dirigentes como una “Trumpapalooza”, una especie de carnaval del mandatario.

Tradicionalmente, las convenciones nacionales de los partidos se celebran durante años de elecciones presidenciales y sirven para proclamar formalmente a su candidato a la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump, líder de facto del Partido Republicano, impulsó la celebración de esta convención previa a las legislativas, la primera de este tipo en la historia de la formación conservadora. En ella no se elegirán candidatos ni se aprobará una plataforma política, como ocurre en los encuentros presidenciales.

El evento, que se celebra en el American Airlines Center de Dallas, estará enfocado en promover algunas de las principales políticas del Gobierno de Trump, entre ellas su ofensiva migratoria, los recortes de impuestos y sus iniciativas de salud.

Además de Trump, en el evento participarán también el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general, Todd Blanche.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), Joe Gruters, la organización que supervisa el partido, apodó incluso la convención como “Trumpapalooza”, que se traduce como un “carnaval” o “festival” de Trump.

El encuentro se da mientras la popularidad del mandatario sigue cayendo, con una impopular guerra en Irán en su séptimo mes (que ahora la Casa Blanca quiere rebajar a categoría de “conflicto”) y una crisis en el costo de vida, con casi la mitad de los estadounidenses asegurando que no ganan lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, según un informe publicado a finales de mayo por el Brookings Institution.